В Італії схвалили ревакцинацію від коронавірусу

Італійське агентство з ліків (AIFA) схвалило ревакцинацію від коронавірусу. Зробити нове щеплення проти інфекції громадяни Італії зможуть через п'ять місяців після завершення першого курсу вакцинації.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian .

За словами міністра, рішення про ревакцинацію від коронавірусу прийняла Рада AIFA на останньому засіданні. Сперанца зазначив, що нове щеплення можна буде зробити через п'ять місяців після завершення першого курсу вакцинації.

Глава італійського МОЗ також підкреслив, що бустерна доза вакцини від коронавірусу має вирішальне значення для підвищення рівня захисту від інфекції.