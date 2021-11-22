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В Італії схвалили ревакцинацію від коронавірусу

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Рим, Понеділок 22 листопада 2021 21:30
В Італії схвалили ревакцинацію від коронавірусу Фото: в Італії схвалили ревакцинацію від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Італійське агентство з ліків (AIFA) схвалило ревакцинацію від коронавірусу. Зробити нове щеплення проти інфекції громадяни Італії зможуть через п'ять місяців після завершення першого курсу вакцинації.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian.

За словами міністра, рішення про ревакцинацію від коронавірусу прийняла Рада AIFA на останньому засіданні. Сперанца зазначив, що нове щеплення можна буде зробити через п'ять місяців після завершення першого курсу вакцинації.

Глава італійського МОЗ також підкреслив, що бустерна доза вакцини від коронавірусу має вирішальне значення для підвищення рівня захисту від інфекції.

Нагадаємо, раніше в Італії запустили кампанію з вакцинації жителів країни у віці від 40 до 60 років третьою дозою вакцини від коронавірусу.

Відзначити, з початку листопада в Італії зростає кількість інфікованих коронавірусом і число госпіталізованих.

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Італія Коронавірус Вакцинація
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