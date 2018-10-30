В Італії через негоду загинули щонайменше 9 людей

Фото: непогола в Італії (twitter.com/ChiefWrangler)

В результаті повені постраждали десятки людей, у тому числі - рятувальники

Кількість жертв негоди, яка напередодні накрила Італію, зросла до дев'яти, одна людина вважається зниклою без вісті. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство ANSA.

Як повідомляється, в результаті повені постраждали десятки людей, у тому числі - рятувальники. Основною причиною травм людей є падіння дерев. За інформацією агентства, надзвичайні служби отримали близько 3500 повідомлень від мешканців про повалені або небезпечні дерева.

Також зазначається, що Венеція фактично пішла під воду: туристичне місто виявилось на три чверті затопленим в результаті значного підйому рівня води.

В провінції Беллуно 110 тисяч людей залишилися без світла. Там зафіксували зсуви. Без світла ночували і 40 тисяч жителів Тоскани.

В Трентіно зсуви кілька населених пунктів виявилися в ізоляції. В Генуї шторм викликав перебої в роботі залізничного транспорту. Аеропорт Генуї закрили.

Як повідомлялося, зливи і сильний вітер у понеділок накрили майже весь Апеннінський півострів. У Римі через сильний вітер для туристів закрили низку пам'яток, у тому числі Колізей, Палатинський пагорб і Римський форум.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що в результаті масштабних злив в Італії закриті сотні шкіл країни, а в Венеції вже затоплено 70 % міста.