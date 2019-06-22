В Италии назвали дату приговора по делу гвардейца Маркива

Фото: Виталий Маркив (facebook.com/arsen.avakov.1)

Приговор должны объявить 12 июля

Суд в Италии 12 июля 2019 года планирует объявить решение по делу в отношении несправедливо обвиненного гвардейца Виталия Маркива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины в Facebook.

Сообщается, что адвокат Маркива Раффаэле Делла Валле выступил на суде с итоговой речью, которая длилась 6 часов.

"По его словам, прокуратура города Павии и семья погибшего на Донбассе итальянского фотографа пытаются назначить виновного, а не найти настоящего виновника в гибели Андреа Роккелли 5 лет назад", - сообщили в МВД.

Уже 5 июля должно состояться предпоследнее заседание, на котором третий адвокат защиты Донателла Рапетти сосредоточится на роли украинской армии в мае 2014 года около Славянска Донецкой области.

"Планируется, что суд объявит решение 12 июля", - заявили в МВД.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Италии допрашивали свидетелей по делу гвардейца Маркива. Глава МВД Арсен Аваков присутствовал в зале суда для того, чтобы выразить поддержку украинскому военнослужащему и представить необходимые доказательства его невиновности.