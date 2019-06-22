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В Італії назвали дату вирока по справі гвардійця Марківа

Новини » Суспільство    22.06.2019 - 11:19
В Італії назвали дату вирока по справі гвардійця Марківа
Фото: Віталій Марків (facebook.com/arsen.avakov.1)

Вирок мають оголосити 12 липня

Суд в Італії 12 липня 2019 планує оголосити рішення стосовно по справі несправедливо звинуваченого гвардійця Віталія Марківа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України у Facebook.

Повідомляється, що адвокат Марківа Раффаеле Делла Валле виступив на суді  з підсумковою промовою, яка тривала 6 годин.

"За його словами, прокуратура міста Павії та родина загиблого на Донбасі італійського фотографа намагаються призначити винного, а не знайти справжнього винуватця у загибелі Андреа Роккеллі 5 років тому", - повідомили в МВС.

Вже 5 липня має відбутись передостаннє засідання, на якому третій адвокат захисту Донателла Рапетті зосередиться на ролі української армії у травні 2014 року біля Слов'янська Донецької області.

"Планується, що суд оголосить рішення 12 липня", - заявили у МВС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Італії допитували свідків по справі гвардійця Марківа. Голова МВС Арсен Аваков був присутній в залі суду для того, щоб висловити підтримку українському військовослужбовцю і надати необхідні докази його невинності.

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