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В Италии могут закрыть порты для спасательных судов с беженцами

НовостиОбщество    11.06.2018 - 05:18
Иллюстративное фото (twitter.com/MSF_Sea)
Иллюстративное фото (twitter.com/MSF_Sea)

За 9 и 10 июня в Средиземном море были спасены более тысячи мигрантов

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что страна может закрыть порты для спасательных судов с беженцами. Об этом информирует DW.

"Сальвини призвал Мальту предоставить доступ в порт Валлетты спасательному судну Aquarius организации SOS Méditerranée, на борту которого находятся 629 мигрантов. В противном случае Сальвини намерен закрыть итальянские порты. Власти Мальты отклонили требование, заявив, что не имеют отношения к спасательной акции", - пишет издание.

МИД Италии отреагировал на заявление, сообщив что "с сегодняшнего дня и Италия скажет "нет" торговле людьми и нелегальной миграции". Он привел в пример отношение к мигрантам в других странах.

"Мальта никого не впускает, Франция разворачивает людей на своей границе, Испания защищает свои границы с использованием оружия", - написал он.

Предшествующий Сальвини министр иностранных дел также обращался к европейским партнерам с подобным требованием, и также получил отказ.

Отмечается также, что за 9 и 10 июня в Средиземном море были спасены более тысячи мигрантов.

Напомним, истребитель ВВС США потерпел крушение в Японии.

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Теги публикации: Италия, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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