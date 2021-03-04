В Італії місцеві вибори перенесуть через пандемію на осінь

Вибори в органи місцевої влади в південній італійській області Калабрія і безлічі міст, включаючи Рим, Мілан і Неаполь, будуть перенесені з весни на осінь через пандемію коронавірусу. Уряд країни прийме відповідну постанову найближчими днями.

Як повідомляється, вибори в Калабрії були намічені на 11 квітня. У травні-червні вибори в місцеву адміністрацію повинні відбутися в більш ніж 1,2 тисячі міст. До 20 млн італійців візьмуть участь у голосуванні.

Як вказує газета, вибори переносяться на 10-11 жовтня. Раніше пандемія вже стала причиною перенесення виборів. Зокрема, референдум щодо реформи парламенту і скорочення кількості законодавців, який повинен був відбутися в березні минулого року, був проведений у вересні.