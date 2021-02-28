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Закрытые школы и ограниченный выезд: в Италии ужесточили карантин

Новина українською → Воскресенье 28 февраля 2021 06:59
Закрытые школы и ограниченный выезд: в Италии ужесточили карантин Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса подписал постановление, которым ужесточил действующие ограничения, введенные из-за распространения коронавируса COVID-19. Карантин усилили в двух северных регионах.

Об этом сообщает Ansa.

В документе говорится об ужесточении санитарно-эпидемиологического надзора в Ломбардии и Пьемонте, в частности в городах Милан и Турин, которые расположены на севере страны.

Оба региона с понедельника, 1 марта, в классификации зон риска будут обозначаться как "оранжевые". В эту же категорию будет включена область Марке, расположенная в центральной части страны и имеющая выход к Адриатическому морю. Вместе с тем регионы Молизе и Базиликата (центр и юг страны соответственно) будут обозначаться как "красные" зоны.

Среди мер упоминается закрытие баров и ресторанов, а также ограничение на передвижение граждан, включая запрет на выезд из городов. В регионах, которые помечены как "красные", школы перейдут на онлайн обучение.

Ранее правительство Италии приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Он будет продлен до конца апреля.

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