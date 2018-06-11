В Італії мери бунтують через блокаду рятувального судна

На борту рятувального судна знаходяться 629 мігрантів

Відразу декілька мерів на півдні Італії не згодні з рішенням віце-прем’єра і голови Міністерства внутрішніх справ (МВС) Маттео Сальвіні закрити порти країни для рятувального судна з понад 600 мігрантами на борту. Про це повідомляє Politico.

Так,мер Неаполя заявив, що місто готове безкоштовно "врятувати людські життя", назвавши Сальвіні "безсердечним міністром".

Мери Палермо, Таранто, Мессіни і Реджо-Калабрії також заявили, що будуть готові прийняти судно.

"Ми завжди раділи рятувальним човнам і суднам, які рятували життя в морі. Ми не зупинимося зараз ", - сказав мер Палермо Леолука Орландо. "Сальвіні порушує міжнародне право. Він ще раз показав, що наш уряд - вкрай ультраправий", - додав Орландо.

Сальвіні захистив своє рішення в Facebook, написавши: "Мальта нікого не приймає. Франція повертає людей назад на кордоні, Іспанія захищає свій кордон зброєю. Від сьогодні Італія також почне говорити "ні" торгівлі людьми та бізнесу незаконної імміграції".

Oggi anche la nave Sea Watch 3, di Ong tedesca e battente bandiera olandese, è al largo delle coste libiche in attesa di... Опубліковано Matteo Salvini 11 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше сьогодні міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив, що країна може закрити порти для рятувальних суден з біженцями.

Сальвіні закликав Мальту надати доступ до порту Валлетти рятувального судна Aquarius організації SOS Méditerranée, на борту якого знаходяться 629 мігрантів. Сальвіні має намір закрити італійські порти. Влада Мальти відхилили вимогу, заявивши, що не мають відношення до рятувальної акції.