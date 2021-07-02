UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

У Италии лучшие шансы пройти в полуфинал, чем у Бельгии, - букмекеры

Автор: Роман Тверденко

Сборная Италии вполне может обыграть Бельгию в 1/4 финала Евро-2020 и пройти в полуфинал. Но совсем явного фаворита в паре нет.

Компания Favbet предлагает лучшие коэффициенты на встречу сбрных в 1/4 финала Евро-2020.

В отличии от пары Швейцария - Испания, эти команды в 1/8 финала сыграли совсем незрелещные поединки. Бельгия в максимально прагматичном матче победила действующего чемпиона Европы Португалию 1:0, а Италия смогла забить Австрии только в экстра-таймах.

Собственно, обе команды забили уже после основного времени, но забить второй Австрия не сумела - 2:1. Италия многих удивила на этом турнире, но на их пути сложнейший соперник - Бельгия, которая, кажется, на пике своих возможностей и сейчас последний шанс текущего поколения выиграть титул.

Favbet считает небольшим фаворитом сборную Италии. На ее победу коэффициент 2,41. На победу Бельгии - 3,45, а на ничью - 3,1.

Шансы на проход Италии оцениваются коэффициентом 1,67, Бельгии - 2,32.

Матч Бельгия - Италия начнется в 22:00. Трансляция - телеканал "Украина". Также матч можно посмотреть на oll.tv при партнерстве Favbet.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евро-2020