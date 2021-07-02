У Италии лучшие шансы пройти в полуфинал, чем у Бельгии, - букмекеры

Сборная Италии вполне может обыграть Бельгию в 1/4 финала Евро-2020 и пройти в полуфинал. Но совсем явного фаворита в паре нет.

В отличии от пары Швейцария - Испания, эти команды в 1/8 финала сыграли совсем незрелещные поединки. Бельгия в максимально прагматичном матче победила действующего чемпиона Европы Португалию 1:0, а Италия смогла забить Австрии только в экстра-таймах.

Собственно, обе команды забили уже после основного времени, но забить второй Австрия не сумела - 2:1. Италия многих удивила на этом турнире, но на их пути сложнейший соперник - Бельгия, которая, кажется, на пике своих возможностей и сейчас последний шанс текущего поколения выиграть титул.

Favbet считает небольшим фаворитом сборную Италии. На ее победу коэффициент 2,41. На победу Бельгии - 3,45, а на ничью - 3,1.

Шансы на проход Италии оцениваются коэффициентом 1,67, Бельгии - 2,32.

Матч Бельгия - Италия начнется в 22:00. Трансляция - телеканал "Украина". Также матч можно посмотреть на oll.tv при партнерстве Favbet.