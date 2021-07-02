ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

У Италии лучшие шансы пройти в полуфинал, чем у Бельгии, - букмекеры

Новина українською →
Мюнхен, Пятница 02 июля 2021 12:00
У Италии лучшие шансы пройти в полуфинал, чем у Бельгии, - букмекеры Фото: сборная Италии (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Сборная Италии вполне может обыграть Бельгию в 1/4 финала Евро-2020 и пройти в полуфинал. Но совсем явного фаворита в паре нет.

Компания Favbet предлагает лучшие коэффициенты на встречу сбрных в 1/4 финала Евро-2020.

В отличии от пары Швейцария - Испания, эти команды в 1/8 финала сыграли совсем незрелещные поединки. Бельгия в максимально прагматичном матче победила действующего чемпиона Европы Португалию 1:0, а Италия смогла забить Австрии только в экстра-таймах.

Собственно, обе команды забили уже после основного времени, но забить второй Австрия не сумела - 2:1. Италия многих удивила на этом турнире, но на их пути сложнейший соперник - Бельгия, которая, кажется, на пике своих возможностей и сейчас последний шанс текущего поколения выиграть титул.

Favbet считает небольшим фаворитом сборную Италии. На ее победу коэффициент 2,41. На победу Бельгии - 3,45, а на ничью - 3,1.

Шансы на проход Италии оцениваются коэффициентом 1,67, Бельгии - 2,32.

Матч Бельгия - Италия начнется в 22:00. Трансляция - телеканал "Украина". Также матч можно посмотреть на oll.tv при партнерстве Favbet.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евро-2020
NEWS
Боевики обстреляли Донбасс 26 раз, включая гражданский сектор: один боец получил ранение
Боевики обстреляли Донбасс 26 раз, включая гражданский сектор: один боец получил ранение
DAILY
На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине