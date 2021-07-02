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У Італії кращі шанси пройти в півфінал, ніж у Бельгії, - букмекери

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Мюнхен, П'ятниця 02 липня 2021 12:00
У Італії кращі шанси пройти в півфінал, ніж у Бельгії, - букмекери Фото: збірна Італії (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Збірна Італії цілком може обіграти Бельгію в 1/4 фіналу Євро-2020 і пройти в півфінал. Але зовсім явного фаворита в парі немає.

Компанія Favbet пропонує кращі коефіцієнти на зустріч сбрних в 1/4 фіналу Євро-2020.

На відміну від пари Швейцарія - Іспанія, ці команди в 1/8 фіналу зіграли зовсім неяскраві поєдинки. Бельгія в максимально прагматичному матчі перемогла чинного чемпіона Європи Португалію 1:0, А Італія змогла забити Австрії тільки в екстра-таймах.

Власне, обидві команди забили вже після основного часу, але забити другий Австрія не зуміла - 2:1. Італія багатьох здивувала на цьому турнірі, але на їхньому шляху складний суперник - Бельгія, яка, здається, на піку своїх можливостей і зараз останній шанс поточного покоління виграти титул.

Favbet вважає невеликим фаворитом збірну Італії. На її перемогу коефіцієнт 2,41. На перемогу Бельгії - 3,45, а на нічию - 3,1.

Шанси на прохід Італії оцінюються коефіцієнтом 1,67, Бельгії - 2,32.

Матч Бельгія - Італія розпочнеться о 22:00. Трансляція-телеканал "Україна". Також матч можна подивитися на oll.tv при партнерстві Favbet.

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