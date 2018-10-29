В Італії злива затопила 70% Венеції, закрито сотні шкіл країни

Фото: злива в Італії (twitter.com/EVonHoccheim)

Щонайменше 5 людей загинули в різних регіонах Італії у зв'язку з негодою

Внаслідок масштабних злив в Італії закрито сотні шкіл країни, а у Венеції вже затоплено 70 % міста. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на DW.

Зокрема, влада Венеції в понеділок, 29 жовтня, заявила, що під водою опинилися 70% міста. Наразі висота стояння якої піднялася до позначки 149 сантиметрів над рівнем моря. Нинішній рівень води є вкрай високим, синоптики передбачають, що він найближчим часом може піднятися навіть до 160 сантиметрів.

Востаннє такий виксокий рівень води у Венеції, як зараз, спостерігався у листопаді 2012 року. А до 160 сантиметрів вода у Венеції востаннє підіймалася у грудні 1979 року. Губернатор області Венето Лука Дзайя заявив, що масштаб повені може досягнути рівня 1966 року, коли затопило Венецію та Флоренцію.

Фото: злива в Італії (twitter.com/EVonHoccheim)

У зв'язку зі зливами і штормами оголошено штормові попередження, сотні шкіл закрито. Найвищий рівень штормового попередження станом на понеділок оголошено в Лігурії, Ломбардії, Фріулі, Венето і Тренто на півночі країни та Абруццо в центральній частині, а також на Сицилії.

Також у регіонах перекриті дороги, а рятувальники на півночі країни рятувальники повідомляють про кількох легкопоранених через негоду. Також напередодні через зсув ґрунту, викликаний дощами, загинули чотири людини в області Калабрія. Ще одна людина загинула в порту Катандзаро після того, як вітрильну яхту знесло сильною течією.

Нагадаємо, у італійському регіоні Калабрія в результаті зсуву загинули чотири людини. Правоохоронні органи вже почали розслідування причин інциденту.