В Испании задержали трех криминальных авторитетов русской мафии

Трое криминальных авторитетов являются выходцами из стран бывшего СССР

В городе Марбелья в Испании задержали троих криминальных авторитетов, среди которых есть двое представителей грузинских кланов. Об этом передает DW.

Отмечается, что задержанным вменяют покушение на убийство и фальсификацию документов. Трое криминальных авторитетов являются выходцами из стран бывшего СССР. По данным полиции Испании, задержание произошло, когда лидеры мафиозных группировок обсуждали планы убийства одного из членов враждебного клана.

Así detuvimos en #Marbella a tres Vor v Zakone (máximas autoridades criminales en los países que formaban la extinta Unión Soviética) cuando mantenían una reunión para, presuntamente, concretar el asesinato de un importante miembro de un clan rival https://t.co/2ecqpyNF5q pic.twitter.com/aHSFbgl4DI — Policía Nacional (@policia) August 5, 2018

Задержанные взяты под стражу. Среди участников "сходки" были два представителя грузинских кланов, которые в последние годы координировали действия выходцев из РФ. При этом один из задержанных, по данным полиции, считался третьим по значимости человеком в русской мафии.

Предполагается, что задержанные намеревались воссоздать криминальную структуру, которая была ликвидирована в июне 2017 года. Тогда полиция арестовала 129 подозреваемых.

Напомним, правоохранительные органы Италии в апреле 2018 задержали 22 подозреваемых в причастности к сицилийской мафии в рамках операции по задержанию самого разыскиваемого мафиози в стране Маттео Денаро.