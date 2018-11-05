На півдні Італії за корупцію заарештували мера Фускальдо та ще 13 осіб

Фото: мер Фускальдо Джанфранко Рамундо (facebook.com/gianfrancoramundoofficial)

Підозрювані завдали державі збитків на 7,5 млн євро

На півдні Італії за підозру в корупції заарештували мера міста Фускальдо Джанфранко Рамундо і ще 13 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання ANSA.

Повідомляється, що до числа заарештованих увійшли заступник мера, радник муніципалітету, держслужбовці та приватні підприємці. З 14 заарештованих 12 перебувають під вартою, ще двоє перебувають під домашнім арештом. В операції по затриманню підозрюваних у корупції взяли участь понад 100 силовиків, у рамках справи конфісковані активи на 215 тис. євро.

Також повідомляється, що заарештованих звинувачують в адміністративних порушеннях, тиску і перевищенні посадових повноважень. Крім того, їм інкримінують розтрату, порушення у проведенні публічних торгів і змову при виборі підрядників. Передбачається, що підозрювані завдали збитків на 7,5 млн євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що італійська поліція спільно з Європолом затримала на Сицилії одного з найбільш розшукуваних членів угруповання "Коза Ностра" Віто Маріно.

До цього, у серпні в Іспанії затримали трьох кримінальних авторитетів російської мафії.