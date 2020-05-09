ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Италии от коронавируса выздоровели более 100 тысяч пациентов

Новости » Коронавирус     09.05.2020 - 22:09
В Италии от коронавируса выздоровели более 100 тысяч пациентов
Иллюстративное фото (flickr.com/serino_antonello)

Общее количество случаев заражения приближается к 220 тысячам

По состоянию на 9 мая количество случаев выздоровления от коронавируса в Италии превысило 100 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент гражданской защиты Италии.

По данным ведомства, 9 мая количество выздоровевших от коронавируса и выписанных из итальянских больниц лиц выросло до 103 031, что на 4 008 человек больше в сравнении с прошлым днем.

Отмечается, что общее количество случаев заболевания коронавирусом составляет 218 268. За минувшие сутки в Италии зафиксировали 1083 новых случаев инфицирования. Сейчас болеют 84 842 человека. Жертвами болезни стали 30 395.

В медицинских заведениях находятся 13 834 человека с симптомами заболевания, еще 69 974 инфицированных без симптомов или с легкими симптомами находятся на домашней изоляции. Сейчас 1034 пациента находятся в отделениях интенсивной терапии, что на 134 меньше, чем вчера.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 9 мая коронавирус диагностировали у более чем 4 миллионов жителей планеты. Лидеры по количеству инфицированных коронавирусом США, Испания, Италия, Великобритания и Россия. Умерли от коронавируса почти 278 тысяч жителей планеты.

Теги Новости Украины ИталияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь