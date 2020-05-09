В Італії від коронавірусу одужало понад 100 тисяч пацієнтів

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Загальна кількість випадків інфікування наближається до 220 тисяч

Станом на 9 травня кількість випадків одужання від коронавірусу в Італії перевищила 100 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент цивільного захисту Італії.

За даними відомства, 9 травня кількість одужалих від коронавірусу та виписаних з італійських лікарень осіб зросла до 103 031, що на 4 008 осіб більше у порівнянні з минулим днем.

Зазначається, що загальна кількість випадків захворювання на коронавірус складає 218 268. За минулу добу в Італії зафіксували 1083 нових випадків інфікування. Наразі хворіють 84 842 особи. Жертвами хвороби стали 30 395.

У медичних закладах перебувають 13 834 людини з симптомами захворювання, ще 69 974 інфікованих без симптомів або з легкими симптомами знаходяться на домашній ізоляції. Наразі 1034 пацієнти знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії, що на 134 менше, ніж вчора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 9 травня коронавірус діагностували у понад 4 мільйонів жителів планети. Лідери за кількістю інфікованих коронавірусом США, Іспанія, Італія, Британія та Росія. Померли від коронавірусу майже 278 тисяч жителів планети.