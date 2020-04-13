В Италии от коронавируса умерли больше 20 тыс. человек

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Инфицировались почти 160 тыс. жителей страны

В Италии число смертельных случаев от коронавируса превысило 20 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Так, за последние сутки от COVID-19 умерли еще 566 человек. Общее число смертей в Италии достигло 20 446.

За последние 24 часа было зафиксировано еще 1363 случая заражения. Всего в стране коронавирусом инфицировались почти 160 тыс. итальянцев. Активных случаев заболевания - 103,5 тыс.

С начала пандемии от инфекции излечились почти 65 тыс. человек. Также продолжает снижаться число пациентов в отделениях интенсивной терапии. В настоящее время в тяжелом или крайне тяжелом состоянии находятся по меньшей мере 3260 человек.

Италия до недавнего времени возглавляла список стран с наибольшей смертностью от вируса. Несколько дней назад на первое место вышли Соединенные Штаты Америки.

На данный момент в США от коронавируса скончались почти 23 тыс. человек. Общее число зараженных - свыше 577 тыс. Выздоровели - около 34 тыс. человек.