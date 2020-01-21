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Украинское консульство опубликовало рекомендации из-за нового вируса в Китае

Новости » Происшествия     21.01.2020 - 14:35
Украинское консульство опубликовало рекомендации из-за нового вируса в Китае
Иллюстративное фото (gadgetsbeacon.com)

В результате вируса в Китае погибли уже 6 человек

Генеральное консульство Украины в городе Гуанчжоу опубликовало рекомендации украинцам из-за нового вируса в Китае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По состоянию на 20 января 2020 в провинции Гуандун было зафиксировано 14 случаев заражения новым типом коронавируса воспаление легких (пневмония), эти пациенты теперь получают медицинскую помощь.

"Китайский национальный совет здравоохранения и Гуандунский национальный совет здравоохранения просят Генеральные консульства зарубежных стран в Гуанчжоу уделить внимание относительно нового типа коронавируса воспаление легких (пневмония) и разместить на официальных страницах информацию, которая прилагается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в сезон повышенной заболеваемости респираторными инфекционными заболеваниями зимой и весной, следует обратить внимание на необходимость проветривания помещений, личную защиту от переохлаждений и теплую одежду, мытье рук, личную гигиену и занятия физическими упражнениями, по возможности также избегать публичных мест (скопления большого количества людей в одном месте).

"Надевайте респираторы для уменьшения распространения микробов. Если у вас лихорадка или симптомы инфекции, необходимо вовремя обратиться в медицинское учреждение", - добавила местные власти.

Также сообщалось, что американский Национальный институт здравоохранения (NIH) приступил к работе над созданием вакцины против пневмонии нового вируса в Китае. До того, как вакцина станет доступной, пройдет больше года.

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