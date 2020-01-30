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В Италии на борту задержанного лайнера не обнаружили коронавирус

Новости » Происшествия     30.01.2020 - 19:32
В Италии на борту задержанного лайнера не обнаружили коронавирус
лайнер Costa Crociere (costacrociere.it)

Сейчас около 6 тысячам пассажирам лайнера не разрешается покидать борт судна

В Италии на борту круизного лайнера Costa Crociere, задержанного в порту Чивитавеккья (около 100 км к югу от Рима), не обнаружили случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Сообщается, что предварительные результаты анализов пассажиров лайнера не подтвердили коронавирус.

"Высокая температура и нечеткие симптомы гриппа есть только у женщины, у ее партнера никаких симптомов, но его также изолировали в качестве меры предосторожности", - говорится в сообщении.

По мнению медиков, стоит дождаться результатов анализов для полного исключения заражения коронавирусом.

Сейчас около 6 тысячам пассажирам лайнера не разрешается покидать борт судна.

Отметим, что подозрение вызывали туристы из Гонгконга - муж и жена, которых отправили в одиночную палату на борту лайнера. Однако, высокая температура и проблемы с дыханием обнаружены были только у женщины.

Напомним, круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого около 6 тыс. пассажиров, заблокирован в порту Чивитавеккьи из-за подозрений на заражение коронавирусом у пассажирки из Гонконга.

Как сообщало РБК-Украина, что по состоянию на 30 января, число заболевших коронавирусом в Китае достигло 7830 человек. Власти Китая предполагают, что вспышка вируса достигнет своего пика к середине февраля, а потом пойдет на спад, и полностью завершится к концу марта.

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