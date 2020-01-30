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У берегов Италии из-за коронавируса заблокирован лайнер с 6 тыс. пассажиров

Новости » В мире     30.01.2020 - 13:58
У берегов Италии из-за коронавируса заблокирован лайнер с 6 тыс. пассажиров
лайнер Costa Crociere (costacrociere.it)

У пассажирки из Гонгконга обнаружили симптомы вирусного заболевания

Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого около 6 тыс. пассажиров, заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) из-за подозрений на заражение коронавирусом у пассажирки из Гонконга. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Leggo.

Туристы из Гонгконга - муж и жена, в настоящее время находятся в одиночной палате на борту лайнера. Однако, высокая температура и проблемы с дыханием обнаружены только у женщины. Сообщается, что мужчина был также изолирован, но на профилактической основе.

Пара поднялась на борт лайнера несколько дней назад в Савоне. До этого 25 января они прибыли в миланский аэропорт Мальпенса.

Также известно, что на место события прибыли врачи из Рима, чтобы взять образцы крови для анализа. Результаты теста ожидаются во второй половине дня.

По данным газеты, сейчас ситуация находится под контролем, и в настоящий момент на борту нет причин для беспокойства. В то же время почти 6 тыс. пассажиров лайнера не могут сойти с корабля и фактически остаются заложниками ситуации.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 30 января, число заболевших коронавирусом в Китае достигло 7830 человек. Власти Китая предполагают, что вспышка вируса достигнет своего пика к середине февраля, а потом пойдет на спад, и полностью завершится к концу марта.

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