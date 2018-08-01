В Италии арестовали 6 человек за вербовку наемников на Донбассе

Организация занималась вербовкой и отправкой пророссийских наемников на Донбасс

В Италии арестовали представителей организации, которая занималась вербовкой и отправкой пророссийских наемников на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Италии в Facebook.

Сообщается, что правоохранительные органы Италии в ночь на 1 августа разоблачили организованную преступную группу, которая занималась вербовкой и финансированием лиц для участия в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков.

Уголовное дело было открыто в связи с направленной посольством Украины в Италии информацией об участии итальянцев в войне на Донбассе.

По этому делу, которое расследует прокуратура города Генуя, всего проходят в качестве подозреваемых 15 человек, из которых 6 были арестованы ночью в Милане, а также на территории провинций Пармы и Авеллино. Все они задержаны по обвинению в рекрутинге и участии в военном конфликте за рубежом.

Напомним, ранее сообщалось, что суд в Италии отклонил ходатайство бывшего бойца Национальной гвардии Виталия Маркива и не изменил ему меру пресечения с заключения на домашний арест. Отметим, бойца батальона имени Виталия Маркива подозревают в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Рокелли в ходе обстрела под Славянском в мае 2014 года.