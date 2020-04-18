В Италии с 4 мая могут возобновить работу ресторанов и парков

Правительство Италии рассматривает возможность возобновить работу ресторанов, баров и парков с 4 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ANSA.

Однако окончательное решение пока не приняли, это сделают на основании рекомендаций специалистов и эпидемиологических данных по следующим двум неделям.

Ожидается, что будут приняты все меры предосторожности. Обслуживающий персонал обяжут использовать средства индивидуальной защиты, на открытых террасах и площадках столики будут размещены с учетом безопасной дистанции. При этом будет сохранен запрет на встречи большими группами, коснется он и прогулок в парках вдали от дома.

Министр образования Италии Лучия Адзолина объявила, что школы, вероятнее всего, будут закрыты до конца учебного года. При этом руководство некоторых областей, в том числе северных, где больше всего зараженных, настаивает на возобновлении производства и работы строительных площадок.

Ранее директор европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клуге заявил, что следующие недели будут решающими для борьбы с пандемией коронавируса в странах Европы.

РБК-Украина писало, что в мире число смертей от коронавируса превысило 150 тыс. человек.