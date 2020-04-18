В Італії з 4 травня можуть відновити роботу ресторанів і парків

Уряд Італії розглядає можливість відновити роботу ресторанів, барів і парків з 4 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ANSA.

Проте остаточне рішення поки не прийняли, це зроблять на підставі рекомендацій фахівців і епідеміологічних даних по наступних двох тижнях.

Очікується, що будуть вжиті всі запобіжні заходи. Обслуговуючий персонал зобов'яжуть використовувати засоби індивідуального захисту, на відкритих терасах і майданчиках столики будуть розміщені з урахуванням безпечної дистанції. При цьому буде збережено заборона на зустрічі великими групами, торкнеться він і прогулянок у парках далеко від дому.

Міністр освіти Італії Лучія Адзолина оголосила, що школи, найімовірніше, будуть закриті до кінця навчального року. При цьому керівництво деяких областей, у тому числі північних, де найбільше заражених, наполягає на поновленні виробництва і роботи будівельних майданчиків.

Раніше директор європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клуге заявив, що наступні тижні будуть вирішальними для боротьби з пандемією коронавіруса в країнах Європи.

РБК-Україна писало, що в світі число смертей від коронавіруса перевищила 150 тис. чоловік.