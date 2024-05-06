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Italian Open-2024. Світоліна, Костюк і ще три українки потрапили на ґрунтовий "тисячник"

Фото: Еліна Світоліна двічі брала титул у Римі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Найкращі вітчизняні тенісистки на чолі з Еліною Світоліною потрапили до основної сітки престижних змагань у столиці Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Як мінімум п'ятеро українок змагатимуться за трофей у Римі. Перший раунд Italian Open розпочнеться 7 травня.

34-річна Леся Цуренко стартуватиме в 1/64 фіналу. Її суперницею там буде хорватка Донна Векіч. Переможниця протистояння вийде на ще одну українську тенісистку – Ангеліну Калініну. Три співвітчизниці останньої теж вступлять у боротьбу в другому колі змагань.

Марта Костюк зустрінеться з переможницею поєдинку між японкою Наомі Осакою і Кларою Бюрель з Франції. Натомість перша ракетка України Еліна Світоліна протистоятиме сильнішій з пари італійки Сари Еррані та Аманди Анісімової зі США. Нарешті суперниця Даяни Ястремської визначиться в горнилі кваліфікації.

Italian Open входить до категорії турнірів WTA 1000. Загальний призовий фонд цьогоріч складе понад 5,5 млн доларів. Торік Калініна дісталася до фіналу змагань, де поступилася Єлені Рибакіній з Казахстану. Натомість Світоліна двічі поспіль тріумфувала в Римі (2017, 2018).

До слова, раніше Костюк піднялася в топ-20 рейтингу WTA вперше в кар'єрі.

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ТенісЕліна СвітолінаМарта КостюкДаяна Ястремська