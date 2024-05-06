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Italian Open-2024. Свитолина, Костюк и еще три украинки попали на грунтовой "тысячник"

Фото: Элина Свитолина дважды брала титул в Риме (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Лучшие отечественные теннисистки во главе с Элиной Свитолиной попали в основную сетку престижных соревнований в столице Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Как минимум пять украинок посозтязаются за трофей в Риме. Первый раунд Italian Open начнется 7 мая.

34-летняя Леся Цуренко будет стартовать в 1/64 финала. Ее соперницей там будет хорватка Донна Векич. Победительница противостояния выйдет на еще одну украинскую теннисистку – Ангелину Калинину. Три соотечественницы последней также вступят в борьбу во втором круге соревнований.

Марта Костюк встретится с победительницей поединка между японкой Наоми Осакой и Кларой Бюрель из Франции. Зато первая ракетка Украины Элина Свитолина будет противостоять сильнейшей из пары итальянки Сары Эррани и Аманды Анисимовой из США. Наконец соперница Даяны Ястремской определится в горне квалификации.

Italian Open входит в категорию турниров WTA 1000. Общий призовой фонд в этом году составит более 5,5 млн долларов. В прошлом году Калинина добралась до финала соревнований, где уступила Елене Рыбакиной из Казахстана. В свою очередь Свитолина дважды подряд триумфовала в Риме (2017, 2018).

К слову, ранее Костюк поднялась в топ-20 рейтинга WTA впервые в карьере.

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ТеннисЭлина СвитолинаМарта КостюкДаяна Ястремская