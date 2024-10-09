ІТ-спеціальності в Україні втрачають популярність: у чому причина

ІТ-спеціальності продовжують бути одними з найпривабливіших для українських абітурієнтів, однак вступників стає менше. У 2024 році три ІТ-спеціальності увійшли до десятки найпопулярніших спеціальностей.

Які ІТ-спеціальності найпопулярніші серед абітурієнтів

Найпопулярнішими серед абітурієнтів є такі спеціальності: "Комп’ютерні науки", "Інженерія програмного забезпечення" та "Кібербезпека та захист інформації". Водночас цьогоріч спеціальність "Комп’ютерні науки" втрачає популярність й опустилась з першого на п’яте місце за кількістю поданих заяв – більше заяв надійшло на "Психологію", "Менеджмент", "Філологію" та "Право".

Університети реагують на інтерес абітурієнтів до ІТ-напряму. Цього року в 171 закладі вищої освіти (ЗВО) можна було подати заявки на ІТ-спеціалізації, що на вісім більше, ніж у 2023 році.

Кількість заявок на вступ (дані DOU)

Чому падає інтерес до ІТ-спеціальностей

Незважаючи на популярність ІТ, загальна кількість заяв на вступ у 2024 році зменшилася на 40 тисяч, або на 24%, порівняно з минулим роком. Це зниження пов'язане зі скороченням кількості вступників, яка в 2024 році зменшилася майже на третину в порівнянні з 2023 роком.

Кількість першокурсників на ІТ-спеціальностях за державним замовленням також знизилася на 20%, з 15 тисяч до 12 тисяч. Кількість контрактників впала ще сильніше – на 38%, з майже 20 тисяч до 12 тисяч.

Серед спеціальностей спостерігається зниження кількості вступників. Найбільше скорочення відбулося на "Електронних комунікаціях та радіотехніці", на які вступило на 64% менше абітурієнтів, ніж у минулому році. Серед бюджетників найбільше падіння зафіксовано на спеціальності "Комп’ютерна інженерія", де вступили 874 студенти проти 1611 торік.

Кількість вступників (дані DOU)

Середній бал під час вступу

Середній бал вступників на ІТ-спеціальності залишився майже незмінним. Найвищі середні бали у вступників на спеціальності "Прикладна математика" та "Системний аналіз" – понад 170 балів, хоча кількість абітурієнтів на ці спеціальності є невеликою. Так, на прикладну математику вступили 633 абітурієнти, а на системний аналіз – 778, що загалом становить 4% студентів першого курсу на всіх ІТ-спеціальностях.

Найбільша конкуренція була при вступі на бюджет на "Прикладну математику", "Кібербезпеку та захист інформації" і "Системний аналіз", де мінімальний прохідний бал перевищує 150. Натомість для "Комп’ютерної інженерії" цей показник становив лише 118 балів.

Для контрактної форми навчання прохідний поріг залишився на рівні 100 балів для спеціальностей "Інженерія програмного забезпечення", "Комп’ютерні науки" та "Комп’ютерна інженерія".

Які бали мали вступники у 2024 році (дані DOU)