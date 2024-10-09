ИТ-специальности в Украине теряют популярность: в чем причина

ИТ-специальности продолжают быть одними из самых привлекательных для украинских абитуриентов, однако поступающих становится меньше. В 2024 году три ИТ-специальности вошли в десятку самых популярных специальностей.

Какие ИТ-специальности самые популярные среди абитуриентов

Наиболее популярны среди абитуриентов такие специальности: "Компьютерные науки", "Инженерия программного обеспечения" и "Кибербезопасность и защита информации". В то же время специальность "Компьютерные науки" теряет популярность и опустилась с первого на пятое место по количеству поданных заявлений - больше заявлений поступило на "Психологию", "Менеджмент", "Филологию" и "Право".

Университеты реагируют на интерес абитуриентов к ИТ-направлению. В этом году в 171 заведении высшего образования можно было подать заявки на ИТ-специализации, что на восемь больше, чем в 2023 году.

Количество заявок на поступление (данные DOU)

Почему падает интерес к ИТ-специальностям

Несмотря на популярность ИТ, общее количество заявлений на поступление в 2024 году уменьшилось на 40 тысяч, или на 24% по сравнению с прошлым годом. Это снижение связано с сокращением количества поступающих, которое в 2024 году уменьшилось почти на треть по сравнению с 2023 годом.

Число первокурсников на ИТ-специальностях по государственному заказу также снизилось на 20%, с 15 тысяч до 12 тысяч. Количество контрактников упало еще сильнее – на 38%, с почти 20 тысяч до 12 тысяч.

Среди специальностей наблюдается снижение количества поступающих. Наибольшее сокращение произошло на "Электронных коммуникациях и радиотехнике", на которые поступило на 64% меньше абитуриентов, чем в прошлом году. Среди бюджетников наибольшее падение зафиксировано на специальности "Компьютерная инженерия", где поступило 874 студента против 1611 в прошлом году.

Количество поступающих (данные DOU)

Средний балл при поступлении

Средний балл поступающих на ИТ-специальности остался почти неизменным. Самые высокие средние баллы у поступающих на специальности "Прикладная математика" и "Системный анализ" - более 170 баллов, хотя количество абитуриентов на эти специальности невелико. Так, на прикладную математику поступили 633 абитуриента, а на системный анализ – 778, что составляет 4% студентов первого курса на всех ИТ-специальностях.

Наибольшая конкуренция была при поступлении на бюджет на "Прикладную математику", "Кибербезопасность и защиту информации" и "Системный анализ", где минимальный проходной балл превышает 150. В то же время для "Компьютерной инженерии" этот показатель составлял всего 118 баллов.

Для контрактной формы обучения проходной порог остался на уровне 100 баллов для специальностей "Инженерия программного обеспечения", "Компьютерные науки" и "Компьютерная инженерия".

Какие баллы имели поступающие в 2024 году (данные DOU)