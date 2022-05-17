IT-специалисты из Северной Кореи обходят санкции и устраиваются на работу в США, - ФБР

В документе, выпущенном Министерством финансов и ФБР, говорится, что эти усилия направлены на то, чтобы обойти санкции США и получить деньги для программ Северной Кореи по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

Многие северокорейские рабочие ранее выдавали себя за выходцев из Южной Кореи, Японии и других азиатских стран. По мнению ФБР, определить граждан Северной Кореи можно по отказу от участия в видеозвонках и желании получения платежей в виртуальной валюте.