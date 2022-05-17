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IT-специалисты из Северной Кореи обходят санкции и устраиваются на работу в США, - ФБР

Флаг КНДР (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Официальные лица США предостерегают предприятия от непреднамеренного найма IT-персонала из Северной Кореи, заявив, что мошенники-фрилансеры использовали возможности удаленной работы, чтобы скрыть свою настоящую личность и заработать деньги для Пхеньяна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В документе, выпущенном Министерством финансов и ФБР, говорится, что эти усилия направлены на то, чтобы обойти санкции США и получить деньги для программ Северной Кореи по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

Многие северокорейские рабочие ранее выдавали себя за выходцев из Южной Кореи, Японии и других азиатских стран. По мнению ФБР, определить граждан Северной Кореи можно по отказу от участия в видеозвонках и желании получения платежей в виртуальной валюте.

Напомним, накануне в КНДР заявили о первом случае коронавируса. У пациента обнаружили "Омикрон". В Северной Корее также заявляли, что в общей сложности 42 человека скончались от последствий болезни.

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