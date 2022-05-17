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IT-фахівці з Північної Кореї обходять санкції і влаштовуються на роботу в США, - ФБР

Прапор КНДР (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Офіційні особи США застерігають підприємства від ненавмисного найму IT-персоналу з Північної Кореї, заявивши, що шахраї-фрілансери використовували можливості віддаленої роботи, щоб приховати свою справжню особистість і заробити гроші для Пхеньяну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У документі, випущеному Міністерством фінансів і ФБР, говориться, що ці зусилля спрямовані на те, щоб обійти санкції США й отримати гроші для програм Північної Кореї зі створення ядерної зброї та балістичних ракет.

Багато північнокорейських робітників раніше видавали себе за вихідців з Південної Кореї, Японії та інших азійських країн. На думку ФБР, визначити громадян Північної Кореї можна за відмовою від участі у відеодзвінках і бажанні отримання платежів у віртуальній валюті.

Нагадаємо, напередодні у КНДР заявили про перший випадок коронавірусу. У пацієнта виявили "Омікрон". У Північній Кореї також заявляли, що в цілому 42 людини померли від наслідків хвороби.

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