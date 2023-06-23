IT потенціал України - світовий центр кібер-безпеки

За останнє десятиліття Україна стала однією з найбільших ІТ-гігантів у Східній Європі. За даними Європейської комісії, українська IT-галузь зростає на 26% щороку, що свідчить про потужний розвиток цього сектора. Існують кілька ключових чинників, що сприяють успіху української IT-індустрії.

На думку Анатолія Шинкарьова, експерта з трансформації цифрових технологій у бізнесі, один з найбільших факторів розвитку - це великий потенціал людських ресурсів. Базовий високий рівень технічної освіти посилюється численними приватними та державними проектами, а зниження податків для IT-компаній, спрощений процес реєстрації та інші сприяють залученню інвестицій та збільшенню кількості стартапів.

Як наслідок, українська IT-індустрія створює значний вплив на світові тренди. Багато відомих міжнародних компаній обирають Україну як місце для відкриття своїх розробницьких центрів. Анатолій комментує динаміку розвитку на прикладі однієї з власних компаній:

“90% наших клієнтів в IT Freedom зараз - це західні компанії та підприємці - які обирають українські компанії. На мою думку причина цього у тому, що кожен підприємець хоче створити продукт який змінить світові тренди - і українські спеціалісти блискуче демонструють здатність на це. Починаючи зі створення унікального у світі досвіду “держави в смартфоні”, як прикладу G2C рішення, ми можемо також згадати всесвітньо відомі українські продукти, такі як Grammarly чи Template Monster та Joobla. Наш особистий фокус - це безпека та блокчейн розробка, і деякі клієнти відверто говорять що обирають саме нас через відому здатність українців створювати продукти що змінють технологічну тендецію в цілому”

Як стимулювати подальший зріст галузі

Україна є однією з країн-лідерів щодо користування блокчейн технологіями, та безсумнівним лідером з підготовки висококваліфікованих фахівців. На думку Анатолія - держава має знайти баланс поміж заробітком на одній з найперспективніших сфер та стимулюванням подальшого росту задля отримання стратегічної вигоди.

“Ми плануємо ініціювати перемовини з відповідними органами влади щодо створення часткової так званої “фрі-зони” - тобто зони часткового чи повного звільнення від податків для українського сегменту IT. Наразі велика кількість найпрофесійніших фахівців обирають інші країни для бізнесу через комфортні податкові регуляції. Уявіть, що всі ці спеціалісти будуть замотивовані працювати в Україні. Ми чітко розуміємо, наприклад, що Україна могла б стати центром світової кібер-безпеки, адже у нас вдосталь досвідчених та високоякісних спеціаліств. Уявіть, які стратегічні інвестиції у країну можуть бути залучені якщо ми ще більше стимулюємо наш ринок.” - коментує Анатолій.

Перспектива сектору кібер-безпеки. IT Freedom

ITFreedom - це компанія повного спектру розробки блокчейну, з фокусом на децентралізацію бізнесу та кібербезпеку. Компанія має 4 фізичні офіси та понад 40 розробників, які працюють над проектами для публічних та приватних платформ протягом понад 4 років. Сам Анатолій Шинкарьов, як засновник компанії, є українським бізнесменом з більш ніж 6-річним досвідом у створенні старт-апів та роботи з інвестиційним та real-estate секторами.

Перетворити Україну на найбільший у світі технологічний хаб зі створення систем кібербезпеки - основна ціль його компанії, наголошує сам Анатолій.

"В ITFreedom ми наполягаємо на перевагах децентралізованого підходу до збереження данних та коштів, проведення операцій, тощо. Наразі ми вже ведемо перемовини щодо імплементації блокчейн рішень з деякими прогрессивними банками, у цій галузі завжди є з ким працювати. В свою чергу - кібербезпека саме децентралізованих платформ - неймовірно ємкий напрямок.

Анатолій продовжує:

“Протоколи DeFi є основною метою для хакерів, і хоча кошти зберігаються таким чином, що жодна сторона не контролює загальну суму, технічно вони можуть бути вкрадені за допомогою вразливостей та атак. Ми протягом років розробляли продукти для приватних та публічних платформ у галузі блокчейну, і кібербезпека завжди була пріоритетом для будь-якої платформи, з якою ми співпрацюємо."

Розвиток блокчейн індустрії у сфері фінансово-технологічних рішень є рекордно швидким, що також сприяє підвищеній зацікавлености зловмисників. На криптовалютному ринку - Україна також є одним з найбільших лідерів не тільки за попитом зі сторони користувачів - багато всесвітньо відомих блокчейнів мають велику частку україньских IT команд.

Метою компанії IT Freedom є імплементація українських технологічних рішень у лекала світової кібербезпеки та створення єдиних механізмів захисту платформ - що в котрий раз збільшить вплив українського сегменту на світовий ринок.