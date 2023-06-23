IT потенциал Украины - мировой центр кибербезопасности

За последнее десятилетие Украина стала одним из крупнейших ІТ-гигантов в Восточной Европе. По данным Европейской комиссии, украинская IT-отрасль растет на 26% ежегодно, что свидетельствует о мощном развитии этого сектора. Существует несколько ключевых факторов, способствующих успеху украинской IT-индустрии.

По мнению Анатолия Шинкарева, эксперта по трансформации цифровых технологий в бизнесе, один из самых больших факторов развития - это большой потенциал человеческих ресурсов. Базовый высокий уровень технического образования усиливается многочисленными частными и государственными проектами, а снижение налогов для IT-компаний, упрощенный процесс регистрации и другие способствуют привлечению инвестиций и увеличению количества стартапов.

Как следствие, украинская IT-индустрия создает значительное влияние на мировые тренды. Многие известные международные компании выбирают Украину как место для открытия своих центров разработки. Анатолий комментирует динамику развития на примере одной из собственных компаний:

"90% наших клиентов в IT Freedom сейчас - это западные компании и предприниматели - которые выбирают украинские компании. По моему мнению причина этого в том, что каждый предприниматель хочет создать продукт, который изменит мировые тренды - и украинские специалисты блестяще демонстрируют способность на это. Начиная с создания уникального в мире опыта "государства в смартфоне", как примера G2C решения, мы можем также вспомнить всемирно известные украинские продукты, такие как Grammarly или Template Monster и Joobla. Наш личный фокус - это безопасность и блокчейн разработка, и некоторые клиенты откровенно говорят, что выбирают именно нас из-за известной способности украинцев создавать продукты, которые меняют технологическую тенденцию в целом"

Как стимулировать дальнейший рост отрасли

Украина является одной из стран-лидеров по использованию блокчейн технологий, и несомненным лидером по подготовке высококвалифицированных специалистов. По мнению Анатолия - государство должно найти баланс между заработком на одной из самых перспективных сфер и стимулированием дальнейшего роста для получения стратегической выгоды.

"Мы планируем инициировать переговоры с соответствующими органами власти по созданию частичной так называемой "фри-зоны" - то есть зоны частичного или полного освобождения от налогов для украинского сегмента IT. Сейчас большое количество профессиональных специалистов выбирают другие страны для бизнеса из-за комфортных налоговых регуляций. Представьте, что все эти специалисты будут замотивированы работать в Украине. Мы четко понимаем, например, что Украина могла бы стать центром мировой кибер-безопасности, ведь у нас достаточно опытных и высококачественных специалистов. Представьте, какие стратегические инвестиции в страну могут быть привлечены если мы еще больше стимулируем наш рынок." - комментирует Анатолий.

Перспектива сектора кибер-безопасности. IT Freedom

ITFreedom - это компания полного спектра разработки блокчейна, с фокусом на децентрализацию бизнеса и кибербезопасность. Компания имеет 4 физических офиса и более 40 разработчиков, которые работают над проектами для публичных и частных платформ в течение более 4 лет. Сам Анатолий Шинкарев, как основатель компании, является украинским бизнесменом с более чем 6-летним опытом в создании стартапов и работы с инвестиционными и real-estate секторами.

Превратить Украину в крупнейший в мире технологический хаб по созданию систем кибербезопасности - основная цель его компании, отмечает сам Анатолий.

"В ITFreedom мы настаиваем на преимуществах децентрализованного подхода к сохранению данных и средств, проведения операций и тому подобное. Сейчас мы уже ведем переговоры по имплементации блокчейн решений с некоторыми прогрессивными банками, в этой области всегда есть с кем работать. В свою очередь - кибербезопасность именно децентрализованных платформ - невероятно емкое направление.

Анатолий продолжает:

"Протоколы DeFi являются основной целью для хакеров, и хотя средства хранятся таким образом, что ни одна сторона не контролирует общую сумму, технически они могут быть украдены с помощью уязвимостей и атак. Мы на протяжении лет разрабатывали продукты для частных и публичных платформ в области блокчейна, и кибербезопасность всегда была приоритетом для любой платформы, с которой мы сотрудничаем."

Развитие блокчейн индустрии в сфере финансово-технологических решений является рекордно быстрым, что также способствует повышенной заинтересованности злоумышленников. На криптовалютном рынке - Украина также является одним из крупнейших лидеров не только по спросу со стороны пользователей - многие всемирно известные блокчейны имеют большую долю украинских IT команд.

Целью компании IT Freedom является имплементация украинских технологических решений в лекала мировой кибербезопасности и создание единых механизмов защиты платформ - что в который раз увеличит влияние украинского сегмента на мировой рынок.