IT-гигант SAP запланировал уйти с рынка РФ
Немецкий производитель программного обеспечения SAP объявил о намерениях уйти с рынка России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании.
SAP обнародовала заявление об окончательном уходе с рынка РФ. В частности, компания откажется от поддержки и обслуживания локальных продуктов на территории России.
Правда, существующие клиенты SAP смогут и дальше пользоваться продуктами. Крупнейшими клиентами производителя программного обеспечения из Германии в РФ являются госкомпании и предприятия приближенных к Кремлю олигархов – "Газпром", РЖД, "Росатом", "Лукойл".
SAP вместе с другими технологическими гигантами объявила о приостановке работы в России сразу после развязывания войны против Украины. С того времени немецкая компания перечислила 3,7 млн евро помощи украинцам.
Напомним, что криптобиржа Currency.com начала процесс разрыва договоров с гражданами РФ.
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