ru ua
Вт, 19 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

IT-гігант SAP запланував піти з ринку РФ

Новость на русском →
Німеччина, Вівторок 19 квітня 2022 17:39
IT-гігант SAP запланував піти з ринку РФ Фото: SAP вирішив попрощатися з Росією (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Німецький виробник програмного забезпечення SAP оголосив про наміри піти з ринку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії.

SAP оприлюднила заяву про остаточний відхід з ринку РФ. Зокрема, компанія відмовитися від підтримки та обслуговування локальних продуктів на території Росії.

Щоправда, наявні клієнти SAP зможуть і надалі користуватися продуктами. Найбільшими клієнтами виробника програмного забезпечення з Німеччини в РФ є держкомпанії та підприємства наближених до Кремля олігархів – "Газпром", РЖД, "Росатом", "Лукойл".

SAP разом із іншими технологічними гігантами оголосила про призупинення роботи в Росії відразу ж після розв'язування війни проти України. З того часу німецька компанія перерахувала 3,7 млн євро на допомогу українцям.

Нагадаємо, що криптобіржа Currency.com розпочала процес розриву договорів із громадянами РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація IT IT-компания SAP Санкції проти Росії Війна Росії проти України
NEWS
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
"Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас