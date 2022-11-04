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IT-армія України атакувала головний банк Росії

Фото: ІТ-армія України атакувала найбільший російський банк, що уникнув російських санкцій (finbalance.com.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

Українська кіберармія атакувала "Газпромбанк" - головний банк Росії, де відкриті рахунки, на які надходить оплата за російські нафту і газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал IT-армії України.

Окрім того, що цей банк приймає платежі за російські енергоресурси, він також співпрацює з командуванням Збройних сил РФ і виплачує зарплату і "бойові" російським військовим, зокрема тим, які по-звірячому знущалися над українцями під Києвом. І головне - наразі "Газпромбанк" залишається єдиним великим російським банком, який уникнув західних санкцій.

Також ІТ-армія України зламала та викачала дані 650 тисяч учасників найбільшої російської псевдоплатформи для волонтерів - dobro. Українська ІТ-спільнота залишила на координаційній платформі цих "волонтерів" своє звернення.

Нагадаємо, IT-армія України - це спільнота IT-фахівців, створена наприкінці лютого 2022 року для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі. До її складу входять понад 200 тисяч волонтерів-фахівців - як українських, так і іноземних.

Крім того, 3 листопада українська ІТ-армія отримала доступ до мереж центрального банку Російської Федерації.

Раніше повідомлялось, що початкові онлайн-плани президента РФ Володимира Путіна, схоже, не справдилися. Росія програла інформаційну війну в Україні, як і наземну, пише британська розвідка.

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