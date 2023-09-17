ISW: ЗСУ розширюють значний прорив уздовж лінії оборони окупантів під Роботиним

ЗСУ продовжили наступальні операції повз ділянку російської оборонної смуги на захід від Вербового з моменту прориву в цьому районі 4 вересня, і розширили пролом на 2,6-кілометровій ділянці ворожих позицій.

При цьому в публікації йдеться, що відсутність важкої техніки та транспортних засобів Сил оборони за цим захисним шаром продовжує вказувати на те, що ЗСУ ще "мають завершити прорив" його.

Як зазначили українські офіційні особи, низка російських оборонних позицій, які нині перебувають перед бійцями ЗСУ, можуть бути менш складними, ніж початковий оборонний рубіж противника, який наші військові прорвали на півночі.

Експерти зазначають, що війська РФ зосередили більшу частину своєї бойової міці на цих передових оборонних позиціях для захисту від контрнаступних операцій ЗСУ, і ці російські сили окупантів, ймовірно, зазнали тяжких втрат і провели бойовий відхід на підготовлені позиції за нинішнім оборонним шаром.

В ISW звертають увагу, що аналітики вже раніше підрахували, що військам РФ не вистачає живої сили для укомплектування всієї своєї багатоешелонованої системи оборонних укріплень на півдні України.

Також у звіті йдеться про те, що інтервенти, які утримують нинішній рівень оборони, найімовірніше, є елементами формувань, що вели бойові дії в цьому районі без оперативної підтримки та ротації на рівні підрозділів з моменту початку контрнаступу ЗСУ, або елементів з'єднань, перекинутих з інших місць фронту.

Ключові висновки:

ЗСУ 16 вересня продовжили наступальні дії на Бахмутському напрямку та продовжили просування у цьому районі.

Наступ ЗСУ на заході Запорізької області, ймовірно, змусив російське командування зробити пріоритетом оборону там, і в горизонтальному напрямку передислокувати елементи щодо елітного формування подалі від російської оборони на південь від Бахмута.

Українські війська також просунулися до західної частини Запорізької області 16 вересня, і продовжили прорив російського оборонного рубежу, який випереджає нинішні масштаби українського наступу.

Російські ультранаціоналісти продовжували скаржитися на повальну брехню у Збройних силах РФ після того, як 15 вересня депутат Держдуми та колишній заступник командувача Південного військового округу генерал-лейтенант Андрій Гурулєв озвучив аналогічні скарги.

Удар українського військово-морського безпілотника, напевно, пошкодив російський корабель у Чорному морі 14 вересня.

16 вересня український чиновник підтвердив, що цивільне судно вперше використало український коридор у Чорному морі, щоб дістатися українського порту.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрілися у Владивостоці, де глава КНДР 16 вересня оглянув зразки російських збройових технологій.

Російське військове керівництво, можливо, звільняє неефективних чиновників ППО під приводом звинувачень у корупції, щоб не визнавати невдачі ППО у боротьбі зі збільшенням кількості ударів безпілотників по російських містах, включаючи Москву.

Російські військові чиновники продовжують зусилля щодо зміцнення відносин РФ з африканськими державами на тлі мінливої динаміки на континенті в результаті зусиль Міноборони РФ щодо підпорядкування ПВК "Вагнера".

Російські війська 16 вересня вели наступальні дії на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна, під Бахмутом, на лінії Авдіївка - Донецьк, у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей, і на заході Запорізької області, і просунулися на окремих ділянках.

ЗСУ 16 вересня провели наступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту та просунулися в районі Бахмута та на заході Запорізької області.

Російські "воєнкори" продовжують скаржитися на роль Міноборони РФ у збереженні проблем, які торкаються російських військовослужбовців.

Російська окупаційна "влада" продовжує зусилля щодо заселення росіянами житлових районів окупованої частини України.

Просування ЗСУ у Запорізькій області та прорив оборони окупантів

Українські військові цього літа посилили наступальні дії на півдні України, зокрема у Запорізькій області. Бої відбуваються на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському.

Нещодавно бійці ЗСУ, які порвали російську лінію оборони, звільнили від ворога населений пункт Роботине, а також продовжують наступати у цьому напрямку.

Як раніше зазначив мер Мелітополя Іван Федоров, окупанти посилюють оборону на "третій лінії" у Запорізькій області - загарбники риють нові траншеї та завозять колишніх ув'язнених.