ISW: ЗСУ розширюють значний прорив уздовж лінії оборони окупантів під Роботиним

Українські військові могли пробити за останні кілька тижнів значний тактичний пролом на ділянці нинішньої лінії оборони російських окупантів у районі Роботине Запорізької області, та продовжують розширювати цей плацдарм.
Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на новий звіт ISW.
ЗСУ продовжили наступальні операції повз ділянку російської оборонної смуги на захід від Вербового з моменту прориву в цьому районі 4 вересня, і розширили пролом на 2,6-кілометровій ділянці ворожих позицій.
При цьому в публікації йдеться, що відсутність важкої техніки та транспортних засобів Сил оборони за цим захисним шаром продовжує вказувати на те, що ЗСУ ще "мають завершити прорив" його.
Як зазначили українські офіційні особи, низка російських оборонних позицій, які нині перебувають перед бійцями ЗСУ, можуть бути менш складними, ніж початковий оборонний рубіж противника, який наші військові прорвали на півночі.
Експерти зазначають, що війська РФ зосередили більшу частину своєї бойової міці на цих передових оборонних позиціях для захисту від контрнаступних операцій ЗСУ, і ці російські сили окупантів, ймовірно, зазнали тяжких втрат і провели бойовий відхід на підготовлені позиції за нинішнім оборонним шаром.
В ISW звертають увагу, що аналітики вже раніше підрахували, що військам РФ не вистачає живої сили для укомплектування всієї своєї багатоешелонованої системи оборонних укріплень на півдні України.
Також у звіті йдеться про те, що інтервенти, які утримують нинішній рівень оборони, найімовірніше, є елементами формувань, що вели бойові дії в цьому районі без оперативної підтримки та ротації на рівні підрозділів з моменту початку контрнаступу ЗСУ, або елементів з'єднань, перекинутих з інших місць фронту.
Українські військові цього літа посилили наступальні дії на півдні України, зокрема у Запорізькій області. Бої відбуваються на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському.
Нещодавно бійці ЗСУ, які порвали російську лінію оборони, звільнили від ворога населений пункт Роботине, а також продовжують наступати у цьому напрямку.
Як раніше зазначив мер Мелітополя Іван Федоров, окупанти посилюють оборону на "третій лінії" у Запорізькій області - загарбники риють нові траншеї та завозять колишніх ув'язнених.
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