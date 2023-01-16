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ISW: Захід повинен продовжити підтримувати Україну до повного розгрому РФ на полі бою

Фото: Захід повинен продовжити надавати підтримку Україні до повного розгрому РФ на полі бою (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Партнери та союзники повинні продовжити надавати підтримку, щоб Україна могла повністю розгромити російські війська на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Заходу потрібно буде допомагати Києву в довгостроковій перспективі, навіть якщо наступ РФ у 2023 році провалиться, оскільки Кремль все одно готується до тривалої війни", - зазначили аналітики.

У звіті ISW вказали, що Москва не відмовилася від своїх максималістичних цілей, попри колосальні втрати та провали на полі бою.

"Російські військові нібито зберігають право голосу щодо перебігу війни, незважаючи на свої слабкості, й активно створюють умови для проведення великих операцій, оскільки війна вступає в свій другий рік", - попередили фахівці.

Саме тому, підкреслюють в Інституті вивчення війни, держави, які входять до антипутінської коаліції, мають діяти швидко і не зволікати в ухваленні важливих рішень.

Нагадаємо, аналітики розповіли, що РФ в найближчі півроку намагатиметься перехопити ініціативу на полі бою.

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Війна Росії проти України