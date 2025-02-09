Кремль не бажає переговорів і миру з Україною, - ISW

У звіті послалися на заяву президента України Володимира Зеленського, який із посиланням на дані розвідки заявив, що російські війська формують нові військові дивізії, будують додаткові об'єкти оборонно-промислової бази, планують збільшити чисельність військовослужбовців на понад 100 тисяч солдатів і поглиблюють військову співпрацю з Північною Кореєю.

В Інституті нагадали, що в січні 2023 року тодішній міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про створення 14 нових військових дивізій. Натомість в ISW не можуть підтвердити, чи має Зеленський на увазі ці раніше оголошені плани, чи створення додаткових нових дивізій. Також в Інституті не можуть перевірити статус формування 14 дивізій, про які раніше оголосив Шойгу.

Зеленський підкреслив, що зусилля Росії з нарощування сил, реструктуризації та оборонного виробництва дають зрозуміти, що Путін не зацікавлений у переговорах з Україною і прагне продовжувати війну.

"Такі плани свідчать про те, що саме Росія, а не Україна, є стороною, яка відмовляється від добросовісних переговорів і активно просуває затяжну війну, а не мир, а також створює умови для підготовки до потенційного ширшого конфлікту з НАТО. Російські офіційні особи та інформаційний простір часто подають війну в Україні, як частину ширшої конфронтації з Заходом", - зазначають в ISW.