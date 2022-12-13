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ISW: Україна та США коригують можливості наступальних операцій ЗСУ взимку

Фото: Україна та США коригують можливості наступальних операцій ЗСУ взимку (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Високопоставлені урядовці США, можливо, коригують свої оцінки спроможності України проводити контрнаступні операції цієї зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна має намір продовжити контрнаступ взимку 2022-2023 років після того, як сильні морози дозволять вести маневрову війну.

Водночас Міністерство оборони Великобританії оцінило, що Росія, ймовірно, все ще прагне зберегти контроль над усією своєю окупованою українською територією, підтримуючи нещодавню оцінку ISW про те, що Кремль, ймовірно, зберігає свої максималістські цілі в Україні.

Російське військове керівництво, як і раніше, має намір досягти додаткових успіхів у межах Донецької області, але малоймовірно, що нинішня російська військова стратегія дозволить Москві досягти цієї мети.

Нагадаємо, на думку аналітиків, президент Росії Володимир Путін продовжує виснажувати свій бюджет на війну в Україні, і в процесі цього йому доведеться припинити фінансування інших міжнародних чи внутрішніх кампаній.

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