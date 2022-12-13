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ISW: Украина и США корректируют возможности наступательных операций ВСУ зимой

Фото: Украина и США корректируют возможности наступательных операций ВСУ зимой (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Высокопоставленные правительственные чиновники США, возможно, корректируют свои оценки способности Украины проводить контрнаступательные операции этой зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина намерена продолжить контрнаступления зимой 2022–2023 годов после того, как сильные морозы позволят вести маневренную войну.

В то же время Министерство обороны Великобритании оценило, что Россия, вероятно, все еще стремится сохранить контроль над всей своей оккупированной украинской территорией, поддерживая недавнюю оценку ISW о том, что Кремль, вероятно, сохраняет свои максималистские цели в Украине.

Российское военное руководство по-прежнему намеревается добиться дополнительных успехов в пределах Донецкой области, но маловероятно, что нынешняя российская военная стратегия позволит Москве достичь этой цели.

Напомним, по мнению аналитиков, президент России Владимир Путин продолжает истощать свой бюджет на войну в Украине, и в процессе этого ему придется прекратить финансирование других международных или внутренних кампаний.

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