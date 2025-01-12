В ISW спрогнозували вимоги Путіна на можливих переговорах щодо України

Російський диктатор Володимир Путін на будь-яких можливих переговорах із Заходом щодо припинення війни проти України, скоріш за все, зберігатиме свої довоєнні максималістські вимоги. Позиція очільника Кремля не призведе до стійкого миру.

Американські аналітики пояснили, що такі вимоги Путіна стосуються ізоляції України та послаблення Північно-атлантичного альянсу (НАТО).

У звіті ISW була проаналізована публікація Financial Times (FT) від 10 січня, в якій колишній високопоставлений кремлівський чиновник та інше джерело розповіли, що Путін на будь-яких подібних переговорах зберігатиме свої довоєнні вимоги щодо запобігання вступу України в НАТО, та примушування блоку вивести військові контингенти з країн Східної Європи.

Вказані співрозмовники розповіли FT, що російський диктатор намагатиметься "змінити правила" міжнародної системи, щоб гарантувати, що немає "ніяких загроз для Росії", що фактично співзвучно його ультиматуму у грудні 2021 року Сполученим Штатам Америки перед повномасштабним вторгненням в Україну.

Так, у 2021 році Путін вимагав від НАТО:

взяти на себе зобов'язання не приймати Україну чи будь-які інші країни як нових членів,

і щоб США підтримували заборону на розширення альянсу, а блок не розгортав жодних військових сил у державах, які стали членами НАТО після травня 1997 року.,

ще очільник Кремля вимагав заборонити будь-яку військову діяльність НАТО в Україні, Східній Європі, на Кавказі та в Центральній Азії,

заборонити розгортання ракет середньої дальності в районах, які можуть досягти території РФ,

та заборонити США розгортати ракети середньої дальності в Європі або ядерні ракети за межами території Штатів.

В ISW звернули увагу, що Путін особливо використовував і активізував цей наратив у 2021 році, щоб сформувати інформаційний простір і виправдати повномасштабне вторгнення в Україну перед нападом у лютому 2022 року.

Між тим аналітики зазначають, що НАТО "не вжило жодних суттєвих дій щодо розширення у Східній Європі чи просування майбутнього членства України в НАТО між Бухарестською декларацією 2008 року, яка обіцяла Україні та Грузії можливе членство в НАТО, та 2022 роком".

В Інституті вивчення війни констатують, що вимоги Путіна від грудня 2021 року "виходять за межі України й спрямовані на відкат НАТО".

"Кремль, ймовірно, прагне воскресити цей наратив, намагаючись змусити західних лідерів мовчазно погодитися на максималістські вимоги Путіна, які послаблять НАТО під виглядом "компромісу" на будь-яких майбутніх мирних переговорах щодо війни в Україні", - пишуть експерти.

Також у звіті нагадали, що 10 січня прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков повторив, що Кремль готовий вести переговори з обраним президентом США Дональдом Трампом без будь-яких "попередніх умов".

Разом з тим в ISW продовжують оцінювати, що "жодні переговори не приведуть до значущого або стійкого миру, доки Путін залишається відданим своїм довоєнним вимогам повної капітуляції України та послаблення НАТО".

Питання щодо переговорів між Україною та РФ

Наразі Україна та Росії не ведуть мирних переговорів. Проте на тлі перемоги Дональда Трампа на виборах у США, який заявляв про наміри посадити Київ та Москву за стіл переговорів, у пресі стали все частіше лунати висловлювання різних оглядачів, топ-чиновників та навіть лідерів країн, що нібито перемовини можуть розпочатися вже у 2025 році.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що спочатку хотів би отримати від Трампа гарантії, а потім розпочинати переговори з РФ.

Між тим нещодавно голова МЗС РФ Сергій Лавров встиг відхилити "мирні пропозиції" команди Трампа. Хоча офіційних ініціатив зі США ще навіть не надходило.

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року голова МЗС Андрій Сибіга наголошував, що РФ, попри постійні заяви, насправді не хоче миру у війні.

Також додамо, що у грудні експерти ISW зазначали, що Росія відкидає перегляд умов для переговорів з Україною.