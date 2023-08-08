ISW: саміт у Джидді показав посилення розбіжностей Китаю з РФ щодо війни в Україні

У публікації зазначається, що The Financial Times повідомило про те, що китайські представники на зустрічі в Джидді були "конструктивними" і "прагнули показати, що (Китай) - це не Росія". Видання цитувало одного європейського дипломата, який був присутній на саміті, і зауважив, що "проста присутність Китаю показує, що Росія стає дедалі ізольованішою".

Повідомляється, що китайська делегація заявила про свою готовність взяти участь у наступній зустрічі в аналогічному форматі, яка, ймовірно, також буде без участі РФ.

Російське інсайдерське джерело стверджувало, що Москва відкинула китайський "мирний план" по Україні з 12 пунктів від лютого 2023 року (китайська делегація знову представила його на переговорах у Саудівській Аравії), і що деякі китайські еліти "таємно висловлюють своє невдоволення дії російського керівництва" щодо врегулювання війни в Україні.

Як йдеться у звіті, повідомлення про переговори в Саудівській Аравії та твердження інсайдерів, якщо вони є вірними, узгоджуються з попередніми оцінками ISW про те, що Китай не повністю підтримує Росію у питанні України.

Крім того, це вказує також на думку аналітиків про те, що відносини Москви та Пекіна не є "партнерством без обмежень", як це бажає Кремль.

Ключові висновки:

ЗСУ 7 серпня продовжували контрнаступальні дії як мінімум на двох ділянках фронту.

Російські сили та окупаційна "адміністрація" продовжують прагнути пом'якшити наслідки нещодавніх українських ударів по вузлах матеріально-технічного постачання вздовж ключових російських наземних комунікацій, що поєднують окупований Крим з окупованою частиною Херсонської області.

Російське опозиційне видання Verstka припустило, що Слідчий комітет Росії та його голова Олександр Бастрикін безпосередньо причетні до насильницької депортації українських дітей до РФ та насильницького включення українських дітей до російських програм військової підготовки.

Українська делегація на переговорах у Саудівській Аравії представила мирний план із 10 пунктів, який, як повідомляється, включав заклики до глобальної продовольчої безпеки, ядерної безпеки, екологічної безпеки, гуманітарної допомоги та звільнення полонених.

Українські офіційні особи повідомили, що 7 серпня українські та російські сили провели обмін військовополоненими.

Війська РФ 7 серпня вели наступальні дії на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна, в районі Бахмута, на межі Авдіївка - Донецьк, на кордоні Донецької та Запорізької областей, у західній частині Запорізької області, наступали на окремих ділянках.

Кремль продовжує спроби зобразити себе мобілізуючим російську оборонно-промислову базу для затяжних військових дій.

Російська окупаційна "влада" продовжує використовувати виплати материнського капіталу для примусу мирних жителів України на окупованих територіях до прийняття громадянства РФ і посилення громадського контролю на захоплених територіях.

Саміт по Україні в Саудівській Аравії

Нагадаємо, що на дводенній зустрічі у Саудівській Аравії, що відбулася 5-6 серпня, головною темою стала українська "формула миру". На зустріч були запрошені представники понад 40 країн, серед яких Індія, Бразилія, Індонезія, Єгипет, Мексика та Китай.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак за підсумками саміту заявив, що деякі представники мали різні погляди, проте всі країни показали відданість принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету та непорушності територіальної цілісності держав.

Представник Держдепу США Метью Міллер назвав участь Китаю у саміті продуктивним.