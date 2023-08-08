ISW: саммит в Джидде показал усиление разногласий Китая с РФ относительно войны в Украине

На саммите в Джидде (Королевство Саудовская Аравия), что состоялся 5-6 августа, стало очевидным растущее несогласие Пекина с Москвой в вопросе урегулирования полномасштабной войны РФ против Украины, в частности в интересах Кремля.
К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
В публикации отмечается, что The Financial Times сообщило о том, что китайские представители на встрече в Джидде были "конструктивны" и "стремились показать, что (Китай) - это не Россия". Издание цитировало одного европейского дипломата, который присутствовал на саммите, и отметил, что "простое присутствие Китая показывает, что Россия становится все более изолированной".
Сообщается, что китайская делегация заявила о своей готовности принять участие в следующей встрече в аналогичном формате, которая, вероятно, также будет без участия РФ.
Российский инсайдерский источник утверждал, что Москва отвергла китайский "мирный план" по Украине из 12 пунктов от февраля 2023 года (китайская делегация вновь представила его на переговорах в Саудовской Аравии), и что некоторые китайские элиты "тайно выражают свое недовольство действия российского руководства" по урегулированию войны в Украине.
Как говорится в отчете, сообщения о переговорах в Саудовской Аравии и утверждения инсайдеров, если они верны, согласуются с предыдущими оценками ISW о том, что Китай не полностью поддерживает Россию в вопросе Украины.
Кроме того, это указывает также на мнение аналитиков о том, что отношения Москвы и Пекина не являются "партнерством без ограничений", как это желает Кремль.
Напомним, что на двухдневной встрече в Саудовской Аравии, состоявшейся 5-6 августа, главной темой стала украинская "формула мира". На встречу были приглашены представители более 40 стран, среди которых Индия, Бразилия, Индонезия, Египет, Мексика и Китай.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам саммита заявил, что некоторые представители имели разные взгляды, однако все страны показали приверженность принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств.
Представитель Госдепа США Мэтью Миллер назвал участие Китая в саммите продуктивным.
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