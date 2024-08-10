В ISW розкрили подробиці знищення колони російської техніки в Курській області

Українські військові знищили колону російської військової техніки біля селища Октябрське в Курській області, внаслідок чого загинули військові агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що українські військові уразили колону російської військової техніки на схід від Рильська біля селища Октябрське Курської області. На оприлюднених 9 серпня геолокаційних знімках видно наслідки удару та знищені російські вантажівки вздовж траси 38К-017.
За даними російських та українських джерел, колона вміщувала 14 критих вантажівок "Урал" і КАМАЗ, що перевозили російські резерви, призначені для посилення російських військ у Курській області. В ISW зазначили, що внаслідок атаки, ймовірно, загинуло кілька російських військовослужбовців, які їхали в цих вантажівках.
"Російські джерела припустили, що колона могла перевозити особовий склад 44-го армійського корпусу Північного угруповання російських військ (Ленінградський військовий округ) або бригади "П'ятнашка", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
Російські військові блогери висунули припущення про те, яку систему озброєнь могли використати українські військові для нанесення цього удару. Однак в ISW не готові коментувати, яку саме систему могла використати українська армія для атаки.
На початку тижня українські військові перейшли державний кордон України з Росією та почали брати під контроль прикордонні села та міста Курської області.
Росія ймовірно втратила сотні квадратних кілометрів територій у Курській області, зокрема місто Суджа. Бої вже ведуться у 30-кілометровій зоні Курської АЕС.
У трьох прикордонних до України російських областях запроваджено режим контртерористичної операції.
Про те, як Росія перекидає війська щоб посилити підрозділи в Курській області та як це може вплинути на фронт в Україні, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.