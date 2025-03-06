В ISW розповіли про наслідки відмови США від обміну розвідданими з Україною

Призупинення обміну розвідувальною інформацією між США та Україною дозволить військам РФ посилити удари безпілотниками і ракетами по українському тилу. Це вплине на життя цивільних осіб та розвиток оборонно-промислової бази України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті нагадали, що американська розвідка зробила свій внесок в українську систему раннього попередження про російські удари по українських містах. Це дозволяло владі та цивільному населенню підготуватися до запуску ворогом ракет і безпілотників.
Однак призупинення надання даних американської розвідки щодо ударів РФ по українському тилу, а також призупинення поставок ракет для систем ППО Patriot, що здатні збивати балістику, матиме серйозний вплив на безпеку тилових територій України.
В ISW зазначили, що Росія завдає ударів безпілотниками та ракетами переважно по енергетичній інфраструктурі й оборонних підприємствах України. Ймовірна інтенсифікація цих ударів після призупинення США військової допомоги та обміну розвідданими, нашкодить прогресу України в розширенні її оборонного потенціалу для забезпечення усім необхідним Збройних сил.
"Однак самодостатній український оборонний потенціал дозволить Україні захистити себе в довгостроковій перспективі за умови істотного скорочення іноземної військової допомоги. В інтересах національної безпеки США - продовження зусиль, спрямованих на досягнення самодостатності України", - йдеться у звіті.
Крім того, в ISW не виключають, що Україна втратить здатність атакувати системи ППО в Росії та на окупованих територіях з реактивних систем залпового вогню HIMARS і за допомогою балістичних ракет ATACMS. Це дозволить пілотам російських винищувачів діяти ближче до лінії фронту, і розширить можливості Росії ефективно використовувати планерні бомби (керовані авіабомби. - ред.) як у прифронтових районах, так і поблизу тилових українських міст.
"Політика США щодо призупинення військової допомоги та обміну розвідданими, зменшує важелі впливу президента США Дональда Трампа для досягнення заявленої ним політичної мети - припинення війни в Україні на прийнятних умовах, що вимагає посилення тиску на Росію, а не на Україну", - констатують в Інституті вивчення війни.
Чиновники Кремля оголосили про намір скористатися призупиненням військової допомоги та обміну розвідданими з боку США для отримання додаткових переваг на полі бою.
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 5 березня заявив, що поставки американської зброї в Україну "скоріш за все, відновляться", але "головним завданням" Росії залишається "нанесення максимальної шкоди" Україні "на місцях". За його словами, в Росії усвідомлюють, що можуть мати обмежений час для того, щоб скористатися призупиненням допомоги з боку США.
"Заява Медведєва узгоджується з оцінкою ISW про те, що російські війська, ймовірно, спробують скористатися паузою в наданні допомоги з боку США для того, щоб досягти подальших успіхів на сході та півдні України. Зокрема, Москва спробує виправдати свої територіальні претензії на всю територію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей", - зазначають аналітики Інституту.
В ISW нагадали, що російські війська скористалися попереднім призупиненням військової допомоги США на початку 2024 року.
Ворог зруйнував і окупував місто Авдіївка, а також низку населених пунктів на заході Донецької області. А в травні армія РФ намагалася захопити Харків до того, як Сили оборони знову почали отримувати військову допомогу від США.
Нагадаємо, 5 березня видання Sky News повідомило, що Сполучені Штати зупинили обмін розвідувальними даними з Україною для ударів по території Росії, але ще передають дані для ударів по позиціях росіян на окупованих територіях.
Однак згодом видання повідомило про повне припинення обмін розвідувальною інформацією.
Водночас, джерела РБК-Україна в українських військових колах повідомили, що жодних змін в обміні розвідданими між країнами не відбулося.
Пізніше директор ЦРУ підтвердив тотальне припинення поставок зброї та обміну розвідінформацією з Україною.
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