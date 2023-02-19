ISW: Російська пропаганда закликає завдавати ударів для аварійних відключень українських АЕС

Відомий російський агрегатор новин "Ридовка" заявив своїй аудиторії, що налічує майже 1,7 мільйона передплатників, що російським силам необхідно приділити першочергову увагу висновку з експлуатації зовнішньої електричної інфраструктури АЕС, сподіваючись, що це призведе до аварійного відключення АЕС в Україні.

"Ридовка" не виступала за те, щоб російські сили завдавали прямих ударів по атомних електростанціях або намагалися викликати радіологічні події, а скоріше завдавали ударів по окремих підстанціях, які б відключали електропостачання, необхідне для безпечної експлуатації станцій, тим самим змушуючи українських чиновників зупиняти станції. Це дуже ускладнило б їхній перезапуск.

"Ридовка" заявила, що знищення таких цілей для трьох українських АЕС за межами окупованих Росією територій завдасть збитків у багато разів більших, ніж останні кілька масованих ракетних ударів.

"Ридовка" стверджувала, що ракетний удар 18 лютого по Хмельницькому міг бути націлений на одну з таких підстанцій, які підтримують Хмельницьку АЕС.

ISW не має інших доказів того, що Росія переслідує або розглядає такий курс дій, але зазначає, що Кремль може вжити заходів з наміром викликати аварійну зупинку українських ядерних реакторів.

Ключові висновки аналітиків ISW