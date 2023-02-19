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ISW: Російська пропаганда закликає завдавати ударів для аварійних відключень українських АЕС

Фото: Російська пропаганда закликає завдавати ударів для аварійних відключень АЕС (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські новинні агрегатори закликають Росію завдавати ударів по електричній інфраструктурі, щоб змусити Україну здійснити аварійне відключення своїх АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Відомий російський агрегатор новин "Ридовка" заявив своїй аудиторії, що налічує майже 1,7 мільйона передплатників, що російським силам необхідно приділити першочергову увагу висновку з експлуатації зовнішньої електричної інфраструктури АЕС, сподіваючись, що це призведе до аварійного відключення АЕС в Україні.

"Ридовка" не виступала за те, щоб російські сили завдавали прямих ударів по атомних електростанціях або намагалися викликати радіологічні події, а скоріше завдавали ударів по окремих підстанціях, які б відключали електропостачання, необхідне для безпечної експлуатації станцій, тим самим змушуючи українських чиновників зупиняти станції. Це дуже ускладнило б їхній перезапуск.

"Ридовка" заявила, що знищення таких цілей для трьох українських АЕС за межами окупованих Росією територій завдасть збитків у багато разів більших, ніж останні кілька масованих ракетних ударів.

"Ридовка" стверджувала, що ракетний удар 18 лютого по Хмельницькому міг бути націлений на одну з таких підстанцій, які підтримують Хмельницьку АЕС.

ISW не має інших доказів того, що Росія переслідує або розглядає такий курс дій, але зазначає, що Кремль може вжити заходів з наміром викликати аварійну зупинку українських ядерних реакторів.

Ключові висновки аналітиків ISW

  • Віцепрезидент США Камала Харріс заявила 18 лютого, що США встановили, що Росія скоїла злочини проти людяності в Україні.
  • Російські сили завдали ще одного ракетного удару по українській інфраструктурі.
  • Російські новинні агрегатори закликають Росію завдавати ударів по електричній інфраструктурі, яка підтримує українські атомні електростанції (АЕС), щоб змусити Україну провести аварійне відключення.
  • Повідомлення Міноборони Росії про звільнення військового представника "ДНР" Едуарда Басуріна в рамках формальної реорганізації викликало чергову хвилю критики з боку російських блогерів на адресу російського оборонного істеблішменту.
  • Кремль, як і раніше, не виконує своїх зобов'язань щодо добровольчих сил з фінансовою підтримкою, що, ймовірно, негативно позначиться на здатності Росії формувати добровольчі сили в довгостроковій перспективі.
  • Міністерство оборони Росії підвищило на посаді командувачів Західного та Східного військових округів.
  • Українські офіційні особи продовжують сумніватися у спроможності російських військових провести великомасштабний наступ на території Донецької області.
  • Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід від Сватового і в районі Кремінної.
  • Російські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута, на західній околиці Донецька та на заході Донецької області.
  • Російські війська продовжують зміцнювати оборонні позиції в окупованій Запорізькій області.
  • Російська влада продовжує перебільшувати масштаби української загрози прикордонним регіонам Росії, намагаючись переконати громадськість у екзистенційній необхідності війни в Україні.

Нагадаємо, вчора російські війська влаштували чергову ракетну атаку по Україні. У Хмельницькому через ракетний удар пошкодження житлових багатоповерхівок та навчальних закладів . Двоє людей отримали поранення.

Окупанти під час ранкової атаки потрапили ракетою військового об'єкту у Хмельницькому. Інша ракета вдарила поряд, пошкодивши низку цивільних об'єктів.

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