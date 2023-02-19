ISW: Російська пропаганда закликає завдавати ударів для аварійних відключень українських АЕС
Російські новинні агрегатори закликають Росію завдавати ударів по електричній інфраструктурі, щоб змусити Україну здійснити аварійне відключення своїх АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Відомий російський агрегатор новин "Ридовка" заявив своїй аудиторії, що налічує майже 1,7 мільйона передплатників, що російським силам необхідно приділити першочергову увагу висновку з експлуатації зовнішньої електричної інфраструктури АЕС, сподіваючись, що це призведе до аварійного відключення АЕС в Україні.
"Ридовка" не виступала за те, щоб російські сили завдавали прямих ударів по атомних електростанціях або намагалися викликати радіологічні події, а скоріше завдавали ударів по окремих підстанціях, які б відключали електропостачання, необхідне для безпечної експлуатації станцій, тим самим змушуючи українських чиновників зупиняти станції. Це дуже ускладнило б їхній перезапуск.
"Ридовка" заявила, що знищення таких цілей для трьох українських АЕС за межами окупованих Росією територій завдасть збитків у багато разів більших, ніж останні кілька масованих ракетних ударів.
"Ридовка" стверджувала, що ракетний удар 18 лютого по Хмельницькому міг бути націлений на одну з таких підстанцій, які підтримують Хмельницьку АЕС.
ISW не має інших доказів того, що Росія переслідує або розглядає такий курс дій, але зазначає, що Кремль може вжити заходів з наміром викликати аварійну зупинку українських ядерних реакторів.
Ключові висновки аналітиків ISW
- Віцепрезидент США Камала Харріс заявила 18 лютого, що США встановили, що Росія скоїла злочини проти людяності в Україні.
- Російські сили завдали ще одного ракетного удару по українській інфраструктурі.
- Російські новинні агрегатори закликають Росію завдавати ударів по електричній інфраструктурі, яка підтримує українські атомні електростанції (АЕС), щоб змусити Україну провести аварійне відключення.
- Повідомлення Міноборони Росії про звільнення військового представника "ДНР" Едуарда Басуріна в рамках формальної реорганізації викликало чергову хвилю критики з боку російських блогерів на адресу російського оборонного істеблішменту.
- Кремль, як і раніше, не виконує своїх зобов'язань щодо добровольчих сил з фінансовою підтримкою, що, ймовірно, негативно позначиться на здатності Росії формувати добровольчі сили в довгостроковій перспективі.
- Міністерство оборони Росії підвищило на посаді командувачів Західного та Східного військових округів.
- Українські офіційні особи продовжують сумніватися у спроможності російських військових провести великомасштабний наступ на території Донецької області.
- Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід від Сватового і в районі Кремінної.
- Російські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута, на західній околиці Донецька та на заході Донецької області.
- Російські війська продовжують зміцнювати оборонні позиції в окупованій Запорізькій області.
- Російська влада продовжує перебільшувати масштаби української загрози прикордонним регіонам Росії, намагаючись переконати громадськість у екзистенційній необхідності війни в Україні.
Нагадаємо, вчора російські війська влаштували чергову ракетну атаку по Україні. У Хмельницькому через ракетний удар пошкодження житлових багатоповерхівок та навчальних закладів . Двоє людей отримали поранення.
Окупанти під час ранкової атаки потрапили ракетою військового об'єкту у Хмельницькому. Інша ракета вдарила поряд, пошкодивши низку цивільних об'єктів.
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