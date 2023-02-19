ISW: Российская пропаганда призывает наносить удары для аварийных отключений украинских АЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Известный российский новостной агрегатор "Ридовка" заявил своей аудитории, насчитывающей почти 1,7 миллиона подписчиков, что российским силам необходимо уделить первоочередное внимание выводу из эксплуатации внешней электрической инфраструктуры АЭС в надежде, что это приведет к аварийному отключению АЭС в Украине.

"Ридовка" не выступала за то, чтобы российские силы наносили прямые удары по атомным электростанциям или пытались вызвать радиологические события, а скорее наносили удары по отдельным подстанциям, которые отключали бы электроснабжение, необходимое для безопасной эксплуатации станций, тем самым вынуждая украинских чиновников останавливать станции. Это очень затруднило бы их перезапуск.

"Ридовка" заявила, что уничтожение таких целей для трех украинских АЭС за пределами оккупированных Россией территорий принесет ущерб во много раз больший, чем последние несколько массированных ракетных ударов.

"Ридовка" утверждала, что ракетный удар 18 февраля по Хмельницкому мог быть нацелен на одну из таких подстанций, поддерживающих Хмельницкую АЭС.

У ISW нет других доказательств того, что Россия преследует или рассматривает такой курс действий, но отмечает, что Кремль может предпринять действия с намерением вызвать аварийную остановку украинских ядерных реакторов.

Ключевые выводы аналитиков ISW