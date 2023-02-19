ISW: Российская пропаганда призывает наносить удары для аварийных отключений украинских АЭС
Российские новостные агрегаторы призывают Россию наносить удары по электрической инфраструктуре, чтобы заставить Украину провести аварийное отключение своих АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Известный российский новостной агрегатор "Ридовка" заявил своей аудитории, насчитывающей почти 1,7 миллиона подписчиков, что российским силам необходимо уделить первоочередное внимание выводу из эксплуатации внешней электрической инфраструктуры АЭС в надежде, что это приведет к аварийному отключению АЭС в Украине.
"Ридовка" не выступала за то, чтобы российские силы наносили прямые удары по атомным электростанциям или пытались вызвать радиологические события, а скорее наносили удары по отдельным подстанциям, которые отключали бы электроснабжение, необходимое для безопасной эксплуатации станций, тем самым вынуждая украинских чиновников останавливать станции. Это очень затруднило бы их перезапуск.
"Ридовка" заявила, что уничтожение таких целей для трех украинских АЭС за пределами оккупированных Россией территорий принесет ущерб во много раз больший, чем последние несколько массированных ракетных ударов.
"Ридовка" утверждала, что ракетный удар 18 февраля по Хмельницкому мог быть нацелен на одну из таких подстанций, поддерживающих Хмельницкую АЭС.
У ISW нет других доказательств того, что Россия преследует или рассматривает такой курс действий, но отмечает, что Кремль может предпринять действия с намерением вызвать аварийную остановку украинских ядерных реакторов.
Ключевые выводы аналитиков ISW
- Вице-президент США Камала Харрис заявила 18 февраля, что США установили, что Россия совершила преступления против человечности на Украине.
- Российские силы нанесли еще один ракетный удар по украинской инфраструктуре.
- Российские новостные агрегаторы призывают Россию наносить удары по электрической инфраструктуре, поддерживающей украинские атомные электростанции (АЭС), чтобы заставить Украину провести аварийное отключение.
- Сообщение Минобороны России об увольнении военного представителя "ДНР" Эдуарда Басурина в рамках формальной реорганизации вызвало очередную волну критики со стороны российских блогеров в адрес российского оборонного истеблишмента.
- Кремль по-прежнему не выполняет свои обязательства в отношении добровольческих сил с финансовой поддержкой, что, вероятно, негативно скажется на способности России формировать добровольческие силы в долгосрочной перспективе.
- Министерство обороны России повысило в должности командующих Западным и Восточным военными округами.
- Украинские официальные лица продолжают сомневаться в способности российских военных провести крупномасштабное наступление на территории Донецкой области.
- Русские войска продолжали наступательные действия северо-западнее Сватово и в районе Кременной.
- Российские войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута, на западной окраине Донецка и на западе Донецкой области.
- Российские войска продолжают укреплять оборонительные позиции в оккупированной Запорожской области.
- Российские власти продолжают преувеличивать масштабы украинской угрозы приграничным регионам России, пытаясь убедить общественность в экзистенциальной необходимости войны в Украине.
Напомним, вчера российские войска устроили очередную ракетную атаку по Украине. В Хмельницком из-за ракетного удара повреждения жилых многоэтажек и учебных заведений. Два человека получили ранения.
Оккупанты во время утренней атаки попали ракетой по военному объекту в Хмельницком. Другая ракета ударила рядом, повредив ряд гражданских объектов.
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