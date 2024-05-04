ISW: Росія обмежує народжуваність в окупованій Луганській області - це геноцид

Як повідомляв голова Луганської ОВА Артем Лисогор, у лікарнях окупованої Луганської області росіяни погрожують відібрати новонароджених дітей у матерів, якщо жоден з батьків не зможе довести, що вони мають російське громадянство.

Нововведення запрацює 6 травня. Тепер, щоб забрати малюка з пологового, батьки повинні показати російський паспорт.

Аналітики ISW зазначають, що якщо цей звіт правдивий, такі дії порушують статтю II(d) Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього, яка визначає геноцид як "запровадження заходів, спрямованих на запобігання народженню в групі".

У звіті також йдеться, що окупаційна влада Луганської області продовжує зусилля з мілітаризації української молоді. У так званій "ЛНР" 1 травня заявили, що розробляють новий підручник для викладання "новітньої історії" Луганської області, який відповідатиме російським стандартам освіти.

Те ж саме відбувається в окупованій частині Запорізької області. Окупаційний чиновник Володимир Рогов 2 травня заявив, що у військово-патріотичних іграх російських молодіжних організацій "Рух Перших" і "Юнармія" в Бердянську та Мелітополі взяли участь 200 дітей.