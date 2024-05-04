ISW: Россия ограничивает рождаемость в оккупированной Луганской области - это геноцид

Российские оккупанты ограничивают рождаемость в оккупированной Луганской области. Это нарушает Конвенцию о преступлениях геноцида.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Как сообщал глава Луганской ОВА Артем Лысогор, в больницах оккупированной Луганской области россияне угрожают отобрать новорожденных детей у матерей, если ни один из родителей не сможет доказать, что у них есть российское гражданство.
Нововведения заработает 6 мая. Теперь, чтобы забрать малыша из роддома, родители должны показать российский паспорт.
Аналитики ISW отмечают, что если этот отчет правдив, такие действия нарушают статью II(d) Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, которая определяет геноцид как "введение мер, направленных на предотвращение рождения в группе".
В отчете также говорится, что оккупационные власти Луганской области продолжают усилия по милитаризации украинской молодежи. В так называемой "ЛНР" 1 мая заявили, что разрабатывают новый учебник для преподавания "новейшей истории" Луганской области, который будет соответствовать российским стандартам образования.
То же самое происходит в оккупированной части Запорожской области. Оккупационный чиновник Владимир Рогов 2 мая заявил, что в военно-патриотических играх российских молодежных организаций "Движение Первых" и "Юнармия" в Бердянске и Мелитополе приняли участие 200 детей.
Напомним, искусственный голод (Голодомор), устроенный советскими властями в 1932-1933 годах в Украине, в 2006 году Верховная рада признала геноцидом украинского народа.
После начала полномасштабного вторжения РФ ряд стран признали Голодомор геноцидом. Речь идет о Германии, Великобритании, Чехии, Франции, Болгарии, Румынии и т.д.
Также украинские правоохранители расследуют большое дело о геноциде. Дело касается преступлений, совершенных российскими войсками на оккупированных территориях Украины.
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