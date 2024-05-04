ISW: Росія обмежує народжуваність в окупованій Луганській області - це геноцид
Російські окупанти обмежують народжуваність в окупованій Луганській області. Це порушує Конвенцію щодо злочинів геноциду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Як повідомляв голова Луганської ОВА Артем Лисогор, у лікарнях окупованої Луганської області росіяни погрожують відібрати новонароджених дітей у матерів, якщо жоден з батьків не зможе довести, що вони мають російське громадянство.
Нововведення запрацює 6 травня. Тепер, щоб забрати малюка з пологового, батьки повинні показати російський паспорт.
Аналітики ISW зазначають, що якщо цей звіт правдивий, такі дії порушують статтю II(d) Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього, яка визначає геноцид як "запровадження заходів, спрямованих на запобігання народженню в групі".
У звіті також йдеться, що окупаційна влада Луганської області продовжує зусилля з мілітаризації української молоді. У так званій "ЛНР" 1 травня заявили, що розробляють новий підручник для викладання "новітньої історії" Луганської області, який відповідатиме російським стандартам освіти.
Те ж саме відбувається в окупованій частині Запорізької області. Окупаційний чиновник Володимир Рогов 2 травня заявив, що у військово-патріотичних іграх російських молодіжних організацій "Рух Перших" і "Юнармія" в Бердянську та Мелітополі взяли участь 200 дітей.
Геноцид українського народу
Нагадаємо, штучний голод (Голодомор), який влаштувала радянська влада в 1932-1933 роках в Україні, у 2006 році Верховна рада визнала геноцидом українського народу.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ низка країн визнала Голодомор геноцидом. Йдеться про Німеччину, Велику Британію, Чехію, Францію, Болгарію, Румунію тощо.
Також українські правоохоронці розслідують велику справу про геноцид. Справа стосується злочинів, які скоїли російські війська на окупованих територіях України.
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